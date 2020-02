O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, ficou noivo de Carrie Symonds, e prepara-se para ser pai pela quinta vez, segundo a imprensa inglesa.

Carrie Symonds, que vive com o Johnson desde julho do ano passado, anunciou nas redes sociais o noivado. "Sinto-me incrivelmente abençoada", escreveu.

Johnson já tem quatro filhos do casamento com Marina Wheeler e ainda uma filha com Helen Macintyre.