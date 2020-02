O ex-futebolista holandês Marco van Basten, três vezes vencedor da Bola de Ouro (1988, 1989 e 1992) reconhece que Cristiano Ronaldo é um grande jogador, mas considera que quem diz que é melhor do que Messi ou não percebe de futebol ou está a mentir.

"Cristiano Ronaldo é um grande jogador, mas quem diz que é mais forte do que Messi no entende de futebol, ou mente. Messi é único, inimitável e irrepetível. São jogadores que nascem uma vez em cada 50 anos", disse Van Basten, numa entrevista ao diário italiano Corriere della Sera.

Segundo o ex-avançado holandês, três vezes vencedor da Liga dos Campeões ao serviço do Milan e campeão da Europa pela Holanda em 1988, Messi "quando era pequeno, caiu no 'pote' dos génios do futebol".

Van Basten deixou o futebol aos 31 anos, após uma série de lesões consecutivas. "Pode dizer-se que parei de jogar aos 28 anos. Tinha conquistado por três vezes a 'Bola de Ouro'... vejam agora Messi e Ronaldo, jogadores com mais de 30, e na forma em que estão", comparou o holandês.