Ibraim, futebolista do Vitória de Guimarães e do Benfica na década de 70, morreu, este sábado, aos 67 anos, informou o site do clube vimaranense.

"Antiga glória do Vitória Sport Clube, Ibraim faleceu, esta manhã, em Vila Praia de Âncora, na sua residência, aos 67 anos. O Vitória vem por este meio demonstrar as mais profundas condolências à sua família e amigos", lê-se na nota do Vitória de Guimarães.