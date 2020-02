Um deputado iraniano infetado com o Covid-19 morreu, este sábado de manhã, segundo a agência de notícias estatal.

Mohammad Ali Ramazani Dastak, eleito representante da Astana Ashrafieh na semana passada, terá acusado positivo para a presença do vírus há alguns dias.

O deputado terá sido levado para o hospital com "influenza e ferimentos" sofridos na guerra Irão-Iraque, segundo a Agência de Notícias dos Estudantes Iranianos.



Segundo dados do Governo de Teerão, o novo coronavírus já matou 43 pessoas no país e existem já 593 casos confirmados.