A Autoridade Regional de Saúde revelou, esta sexta-feira, que o caso suspeito de infeção pelo novo coronavírus (COVID-19) nos Açores deu negativo,.

“Autoridade Regional de Saúde informa que o caso suspeito de infeção pelo novo Coronavírus (COVID-19) nos Açores, um indivíduo do sexo masculino, com 31 anos, residente no concelho da Praia da Vitória, que regressou no dia 19 de fevereiro de Milão, Itália, teve resultado negativo após realização de análises laboratoriais”, refere uma nota do organismo.

“Autoridade Regional de Saúde reitera a necessidade de serem cumpridas todas as recomendações já tornadas públicas a este propósito, em especial a de, em caso de sintomas, não procurar um Hospital ou Unidade de Saúde, mas ligar para a Linha Saúde Açores 808 24 60 24”, acrescenta.