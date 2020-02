Domingo já é para muitos sinónimo de sofá mas, neste fim de semana, esta ligação parece fazer ainda mais sentido – e até o anunciado regresso da chuva promete facilitar esta tomada de decisão. Por Inglaterra, Itália e Espanha não vão faltar jogos que podem revelar-se decisivos nas tabelas dos respetivos campeonatos. Na Premier League, o destaque da jornada 28 vai para o duelo português, entre o Tottenham de José Mourinho e o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo, agendado para a tarde de domingo. Os spurs estão atualmente no sexto lugar na tabela, com apenas mais um ponto do que os wolves, oitavos classificados. É de notar, contudo, a fase menos boa que o conjunto de Mou atravessa. Com o plantel desfalcado das suas duas principais estrelas, os atacantes Harry Kane e Son, o atual estado da equipa é uma preocupação evidente para Mou, que segue agora há dois jogos sem vencer. Os spurs vão receber a equipa mais portuguesa da Inglaterra depois dos desaires ante o RB Leipzig, em casa, para a primeira mão dos oitavos-de-final da Champions, e do tropeção em Stamford Bridge, ante o Chelsea, já a contar para o campeonato inglês. Em sentindo inverso apresentam-se os lobos: já com os oitavos da Liga Europa garantidos, a turma de Espírito Santo vem ainda de uma goleada na Liga, aplicada ao Norwich. Tanto o Tottenham como o Wolverhampton seguem na luta pelos lugares europeus, em que o último lugar é agora ocupado pelo Manchester United de Bruno Fernandes (5.o). Ainda por Inglaterra, uma referência para a deslocação do Liverpool até ao terreno do Watford. Os reds, que continuam imbatíveis na competição, caminham a passos largos para o título e estão agora a quatro vitórias de se sagrarem campeões de Inglaterra.

Juventus de CR7 luta pela liderança Por Itália, o jogo grande também está agendado para domingo. Em Turim, a Juventus, líder da prova, vai receber o Inter, terceiro classificado. As duas equipas estão separadas por seis pontos, e por isso, quem pode beneficiar mais diretamente de uma derrota (ou empate) da equipa de Cristiano Ronaldo é ... a Lazio. No segundo lugar, só um ponto atrás da Vecchia Signora, o conjunto romano tenta, ainda este sábado, saltar para a liderança provisória da prova, com a receção ao Bologna (10.o) no jogo que inaugura a ronda 26 da Serie A. De notar que o Juve-Inter, que poderá revelar-se decisivo nas contas do campeonato, vai ser disputado à porta fechada como medida de prevenção da epidemia de coronavírus. Já em Espanha, as atenções concentram-se no Santiago Bernabéu, que vai receber o superclássico entre Real Madrid e Barcelona. Cumpridas 25 jornadas, os blaugrana lideram o campeonato, com dois pontos de vantagem para os merengues, que pretendem assaltar novamente o primeiro lugar. Ainda no mesmo dia, o Atlético Madrid, que já voltou a contar com o internacional português João Félix, visita o campo do Espanyol. Os colchoneros fecham o pódio da Liga vizinha.