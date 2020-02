Morreu esta sexta-feira, aos 50 anos, a ex-atleta Teresa Machado, a melhor lançadora portuguesa de sempre, anunciou em comunicado o Sporting Clube de Portugal.

“O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Teresa Machado, atleta de excelência, melhor lançadora portuguesa de todos os tempos. À família e amigos, o Sporting Clube de Portugal endereça as mais sentidas condolências”, refere nota do clube.

A ex-atleta terá morrido vítima de doença oncológica.

Teresa Machado teve como especialidades o lançamento de disco e do peso e foi com a camisola do Sporting, que vestiu entre 1986 e 2003, que obteve mais êxitos. É ainda a recordista do lançamento do disco (desde 1998, com 65,40 metros) e foi também a recordista no lançamento do peso.

Foi dez vezes campeã nacional do lançamento do peso e 18 vezes campeã nacional do lançamento do disco.

A ex-atleta representou Portugal por diversas vezes nos Jogos Olímpicos, Campeonato do Mundo e da Europa.