Um incêndio de grandes dimensões deflagrou, esta sexta-feira à tarde, junto à Gare de Lyon, em Paris, França.

A Gare, que é uma das seis grandes estações ferroviárias da capital francesa, teve de ser evacuada.

De acordo com a Reuters, o incêndio já foi controlado, mas atingiu vários carros.

Segundo o Le Fígaro, o fogo deflagrou durante uma manifestação não autorizada de opositores congoloses contra um cantor da República Democrática do Congo. Fally Ipupa tem um concerto marcado para a noite desta sexta-feira no bairro de Bercy, em Paris.

Até ao momento, não há registo de feridos.

Notícia atualizada pelas 18h40.

