A Direção-Geral da Saúde (DGS) lançou esta sexta-feira um microsite sobre o novo coronavírus. No entanto, têm sido reportados vários problemas por parte dos utilizadores no acesso a determinados conteúdos, nomeadamente no separador que diz respeito à situação do Covid-19 em Portugal.

Este microsite disponibiliza a mais variada informação sobre o novo coronavírus e pretende que os portugueses possam acompanhar a evolução da infeção em Portugal e esclareçam dúvidas frequentes, como saber se pode viajar, obter respostas a algumas perguntas ou obter materiais de divulgação. Contudo, o acesso em grande escala à plataforma parece tê-la deixado indisponível em determinados períodos e há também quem reporte falhas no aceso ao site da DGS em geral, ou uma grande lentidão no browser.

Em declarações ao Eco, a DGS confirmou que há de facto muitos acessos ao site e que já está a trabalhar para “minimizar o problema”.

“É verdade. Há muito tráfego em cima do site. Estamos a tentar minimizar o problema”, garantiu o organismo.