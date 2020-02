A Organização Mundial de Saúde elevou o nível de alerta para "muito elevado" do novo coronavírus, anunciou o presidente Tedros Ghebreyesus, esta sexta-feira.

"Aumentámos agora a nossa avaliação do risco de propagação do Covid-19 e do risco de impacto para um nível global muito elevado", afirmou Tedros em conferência de imprensa em Genebra, na Suíça.



O Covid-19 já infetou mais de 83500 pessoas, das quais mais de 2800 morreram. Ao todo o coronavírus, inicialmente detetado na cidade chinesa de Wuhan, já está presente em mais de 50 países.

Em Portugal, há “sete ou oito” casos suspeitos à espera do resultado de análises.