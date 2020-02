A diretora-geral da Saúde revelou, em conferência de imprensa esta sexta-feira, que estarão "sete ou oito" doentes à espera de análises para o coronavírus.

"Até ao fim da tarde de ontem [quinta-feira], tínhamos identificado 51 casos, sendo que 26 deles - portanto, mais de metade, tinham sido [detetados] nas últimas 24 horas", disse em conferência de imprensa a diretora-geral da Saúde.

Para Graça Freitas, o aumento do número de casos suspeitos no país é um "reflexo" da situação em Itália, uma vez que os casos suspeitos correspondem a cidadãos que regressaram de cidades italianas.

A responsável confirmou assim que os resultados dos exames a cerca de metade dos 16 casos suspeitos, noticiados ontem à noite, deram negativo.

Esta amanhã, Graça Freitas encontrou-se com a Liga dos Chineses, em Lisboa, tendo confirmado que algumas dezenas de imigrantes chineses, que regressaram do recentemente to seu país de origem, estão em isolamento voluntário, dentro das suas casas em Portugal.

Trata-se apenas de "proteger os outros do alarme social, do medo, do desconforto. É uma medida de generosidade, mais do que uma medida de saúde pública. É mesmo para não criar perturbação social", explicou.