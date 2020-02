O fótografo português Miguel Claro venceu o prémio britânico de fotografia de astronomia “People’s Choice Award 2019 do Insight Investment Astronomy Photographer of the Year", promovido pelo Real Observatório de Greenwich.

A Titanium Moon é uma imagem de alta resolução da Lua Cheia, captada no Observatório Reserva Dark Sky Alqueva, na Cumeada, no ano 2018. Entre 25 fotografias, a imagem do português foi a preferida, através de uma votação online, que reuniu mais de 22 mil votos. A fotografia mostra a superfície da Lua com grande detalhe, em tons de cinzento e azul.

Através da sua página de Facebook, Miguel Claro disse que ter vencido este prémio era "uma honra”. “Resta-me agradecer novamente a amabilidade de todas as pessoas que escolheram de entre tantas fabulosas, a "Lua de Titânio"! Vocês tornaram este dia ainda mais especial, e sinto-me grato e lisonjeado por poder contar convosco e por seguirem a cada dia, o meu trabalho”, escreveu.