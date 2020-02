O ortopedista Mário Pereira, diretor clínico do Serviço Regional de Saúde da Madeira, renunciou esta sexta-feira ao respetivo cargo, segundo avançou em comunicado divulgado pela Lusa.

“Como, para mim, o mais importante é a boa prestação dos cuidados de saúde à população, entendo, até porque não estou cativo de lugares, apresentar o meu pedido de exoneração de diretor clínico, agradecendo a todos os que colaboraram comigo no exercício das minhas funções”, disse o minustro.

Mário Pereira disse não haver consenso para concretizar os seus objetivos. Foi nomeado pelo Governo Regional de coligação PSD/CDS e tomou posse a 7 de fevereiro.

“Todavia, apesar de todas as minhas diligências e da disponibilidade total de inúmeros colegas, sinto que não consegui o consenso imprescindível para a concretização, em pleno, dos objetivos que me foram propostos”, explicou. No entanto, de acordo com o ortopedista, foi adotada “uma postura de diálogo e de espírito de colaboração com todos os profissionais e com os responsáveis dos serviços”.

De acordo com o ortopedista, as suas funções foram desempenhadas com “empenho” e “sentido de serviço público”.