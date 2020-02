Cerca de sessenta chineses estão em isolamento voluntário dentro das próprias casas, em Portugal, depois de terem regressado da China, confirmou o embaixador chinês em Portugal.

A diretora-geral de Saúde disse, esta sexta-feira, que esta é uma medida meramente preventiva e que se trata de uma "situação de civismo, para não criar alarme”. “São pessoas saudáveis, com risco quase zero, apenas para tranquilizar estrangeiros”, sublinhou Graça Freitas.



Na sequência do aumento do número de casos do Covid-19 na Europa, e apesar de ainda não haver qualquer caso confirmado em Portugal de um total de 60 suspeitas, a Direção-geral de Saúde lançou uma campanha de prevenção, com a distribuição de panfletos informativos sobre a nova epidemia, iniciativa que levou Graça Freitas a visitar a zona do Martim Moniz, em Lisboa, esta manhã.