Segredos...

À medida que o mundo vai ficando mais globalizado e, por isso, de fácil acesso para todos, vai na mesma proporção aumentando a procura de espaços e ideias mais privadas, selecionadas e direcionadas para nichos. Quanto mais a exposição se torna quase decreto, mais queremos resguardar-nos. É por isso que, nos dias que correm, um dos maiores luxos é passar despercebido.

Quem chama a atenção ou, apenas pela posição que ocupa, sofre exposição mediática está, nos dias que correm, sujeito a ver a sua vida constante e exaustivamente escrutinada e violada. Até pelas invejas que são apanágio de grande parte da população, aumentadas pelas redes sociais onde se procura viver a vida dos outros, o segredo é cada vez mais a palavra de ordem.

É, por isso, com naturalidade que vamos assistindo à criação de cada vez mais clubes privados, grupos restritos e tertúlias secretas das mais diversas áreas e índoles. É a resposta ao facto de todos terem acesso a tudo, de não ser como antigamente, quando só alguns poucos afortunados tinham capacidade para viajar, ver ou aceder a uma série de coisas. Além disso, estamos todos sujeitos a ser “apanhados” por uma qualquer fotografia indiscreta tirada num pequeno telemóvel sem que sequer demos conta disso. Portugal segue também aí a tendência e são cada vez mais os eventos e festas em localizações secretas e com regras muito específicas. Não que eles não existissem já – recordo-me das festas do “Clube dos 9” no início das Twin Towers em Sete Rios ou as “Cirque du Noir” no burlesco Mise en Scene que juntavam políticos e grandes empresários num ambiente literalmente despido de preconceitos –, mas, de facto, agora todo o cuidado é pouco e são, por isso mesmo, cada vez mais procurados.

O caso das festas Purilia são disso um bom exemplo. Existentes há quase dez anos, decorrem em cada vez mais países, com quotas de entrada e obrigações sigilosas cada vez maiores, com a promessa de se viver o inesquecível. Comunidade de caráter sexual com três tipos de festas, as “Eyes Wide Shut”, as “Intimiss” e as “Extreme Experiences”. Nalgumas só podem participar convidados da organização e não envolvem mais de 30 pessoas, outras são para casais ou singles, a percentagem de mulheres é obrigatoriamente superior e com requisitos que envolvem a formação académica, o currículo e a imagem. As coordenadas são dadas pouco tempo antes de as mesmas se realizarem, como é o caso da próxima, que se realiza dia 7 de março na Comporta, a partir das 17h, num cocktail privado que carece de convite.

Também as “Gloss”, no Chalet Gloss, em Nova Iorque, acabaram famosas por diversas estrelas de Hollywood terem revelado que por lá passaram. O que acaba por ser um caminho natural: as pessoas procuram o exclusivo, o que os outros não podem ter e que as faça sonhar e entrar no mundo da imaginação e do exotismo. Quando quase tudo na vida caminha para ser um livro aberto, com as invasões aos emails e os telemóveis indiscretos, o outro lado fecha-se cada vez mais para se resguardar e poder encontrar novos caminhos para despertar emoções e fantasias. E não faltam por aí propostas criativas e formatos cada vez mais difíceis de penetrar. Seja em barcos no Pacífico ou em ilhas desertas na América do Sul, a ordem é desfrutar ao máximo com a máxima discrição possível. Os tempos da demonstração de opulência ficam cada vez mais para os que querem mostrar o que não têm. Os outros vão tentando dar um passo em frente para codificar os seus próprios segredos…