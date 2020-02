Da constitucionalidade e da dignidade da pessoa humana

Choveram pareceres da mais variada índole contra esta matéria e, ainda assim, o Parlamento das esquerdas vendidas e de um PSD a navegar completamente à vista sustentou a aprovação do diploma – isto borrifando-se todos para os preceitos constitucionais e furtando-se cobardemente ao sério debate que a matéria impunha.

Nos inícios da minha carreira académica, disse-me um dia um professor de Direito Constitucional por quem continuo a nutrir grande admiração que me habituasse a que, ao estar numa mesa com três juristas, entre nós fosse comum que, ainda assim, pudéssemos nunca chegar a um consenso sobre o mesmo tema. É a riqueza do direito, riqueza essa que diariamente me alimenta a paixão pela profissão. No entanto, se tecnicamente qualquer jurista se pode eternizar em debates hermenêuticos e jurisprudenciais, essa eternização não se compadece com a necessidade de resolver problemas prementes da sociedade.

Não uma urgência pela aproximação de um qualquer apocalipse, mas porque não dotar o sistema jurídico dos instrumentos necessários a acautelar determinada realidade representa, a meu ver, pura negligência. Em duas semanas tivemos no nosso Parlamento dois diplomas que jurídica, social e politicamente levantam as mais pertinentes reservas e distintos entendimentos. Até aí, tudo normal. O que já me custa aceitar é que o mesmo Parlamento assuma duas posturas distintas face a duas matérias juridicamente muito semelhantes.

Passo a explicar. Primeiro, surgiu a eutanásia. Nela, como seria de esperar e fora qualquer juízo de entendimento sentimental, dividiu-se a barricada entre os que vêm esta prática como um direito dos cidadãos e os que a entendem como atentatória do nosso primeiro e mais valioso bem, que é a vida, dos princípios regedores da nossa Constituição e da dignidade da pessoa humana. Não me alongando em especial na especificidade do tema, porque a mesma pecaria já por extemporaneidade, a verdade é que por mais voltas que queiramos dar, a Constituição da República Portuguesa não permite o recurso à eutanásia.

Uma coisa é defender que a Constituição deve, nalgumas matérias, ser alterada. Eu próprio assim entendo. Mas isso é uma coisa. Outra, bem distinta, é ver a Constituição como mera figurante perante instintos de agenda meramente política, e aqui entender que a eutanásia não colide com a unidade constitucional do nosso país.

Já esta semana, chegou à 1.a comissão parlamentar o projeto de lei do Chega sobre a castração química para pedófilos. Aí, pasme-se ou nem tanto, o mesmo Parlamento que antes se esteve marimbando para a Constituição e para o conceito de dignidade da pessoa humana, destes argumentos agora se serviu para impedir ou, pelo menos, tentar, porque dessa decisão haverá recurso, que o diploma chegasse a ser discutido em plenário. Sabem, em primeiro lugar, o direito, como tudo na vida, não é uma ciência perfeita. No entanto, em segundo lugar, deve como em tantas outras circunstâncias da vida obedecer à escolha do mal menor. Em terceiro lugar, pese embora cada jurista sobre ele possa ter a sua própria visão interpretativa, não convém, sob pena de demonstração evidente de falta de espinha dorsal e solidez principiológica, que essa visão esteja ferida de incoerência e desequilíbrio no entendimento do paradigma jurídico defendido.

Quem entende que a eutanásia não fere a Constituição e a dignidade da pessoa humana não pode considerar que a castração química para pedófilos fira. E mesmo no tal juízo de mal menor, se esse mal menor atendesse a um suposto ferimento da dignidade da pessoa humana face ao agente criminoso (que, em meu entendimento, não existe), eu preferiria, e assumo a responsabilidade das minhas palavras, ferir essa dignidade em vez de permitir que continue a ser lesada a dignidade das crianças, jovens e adolescentes vítimas desta prática. O sistema, tal como está, não protege as vítimas desta hedionda prática. A decisão é só uma: ou tomamos partido pelos criminosos ou pelas vítimas.