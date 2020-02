Os inenarráveis

Depressa se esquece um caso para comentarmos o seguinte. E é desta amnésia que o poder – os diferentes poderes – se vai alimentando.

“Tenho uma péssima memória.

Lembro-me de tudo”

Cândido Mota, citado por António Macedo

Li recentemente no Público uma excelente entrevista que Lídia Jorge deu à jornalista São José Almeida. Na introdução, a jornalista escrevia: “A esquerda não lhe perdoou por ter escrito esta incómoda obra-prima a que chamou Os Memoráveis”.

Lídia Jorge comentou “percebi perfeitamente que ia ser punida” e apontou a essa mesma esquerda os pecados do “taticismo” e da “corrupção instalada”.

Não resisti e reli de um fôlego o romance que Lídia Jorge publicou em 2014. Trata da memória e da ausência dela, concretamente em relação a protagonistas do 25 de Abril, numa ficção que corre paralelamente à realidade.

Digo mesmo que a realidade, mais uma vez, ultrapassa a ficção.

Uma das suas personagens, Ernesto Salamida, quando avalia a revolução à distância de 30 anos, descreve desta forma as fases por que passou: devolução, evolução, involução e denegação. “E é aí que estamos”, remata.

De regresso à realidade, no início da terceira década do séc. XXI, observamos que a denegação, onde continuamos a estar, se agravou e aliou-se à desesperança.

E aqui voltamos à memória, ou à ausência dela.

Somos surpreendidos quase diariamente com nomeações para cargos públicos de pessoas com evidentes interesses particulares, com os que, em primeiro lugar, tratam da sua vidinha e a da respetiva família, e com as intermináveis histórias de uma justiça que se arrasta e que, vezes demais, prescreve.

Perante casos que se acumulam de corrupção, nepotismo, amiguismo e outros ismos, o país, como escreveu Torga, “ergue-se indignado, moureja o dia inteiro indignado, come, bebe e diverte-se indignado, mas não passa disto. Falta-lha o romantismo cívico da agressão”.

Ler Os Memoráveis é um saudável murro no estômago.

Quanto aos principais protagonistas do novo “estado a que chegámos”, serão certamente lembrados como Os Inenarráveis.

Jornalista