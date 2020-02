Vamos ficar presos em casa por causa do coronavírus?

Nunca fui de entrar em histerismos com gripes e afins, embora tenha plena consciência de que, se for a um hospital, devo tomar precauções que não tomo no dia-a-dia. Isto é: estar rodeado de pessoas doentes é a melhor forma de também ficar doente – logo, há que ter cuidados adicionais.

Quando o coronavírus começou a inundar a comunicação social do planeta, fui um daqueles que acharam que havia algum exagero, apesar da obrigação de noticiar o que se estava a passar. Tive até algumas discussões com pessoas que eram ainda menos alarmistas do que eu, já que defendiam que não devíamos entrar nos tais histerismos que podiam ser prejudiciais.

Pois bem, quando os novos casos de infetados com o coronavírus são mais no resto do planeta do que na China, essas mesmas pessoas começaram a ficar alarmadas. Uma chegou mesmo a dizer-me que vai encher a dispensa de enlatados, não se vá dar o caso de sermos obrigados a trabalhar a partir de casa. Afinal, Portugal não é uma ilha gaulesa que resiste ao coronavírus e não está imune ao vírus. Mas uma das notícias mais preocupantes chega-nos de Espanha, mesmo aqui ao lado, onde uma pessoa foi contaminada sem ter estado nalgum país crítico, tendo apenas participado numa reunião em Málaga, onde não há registo de infetados. Se assim é, como vai ser o futuro?

Sendo Portugal um país com tantos problemas nos hospitais, onde as pessoas esperam horas e horas para serem atendidas por um médico, em que há doentes acamados nos corredores por falta de vagas em quartos, como será se a doença se expandir no país? Este Governo, como muitos outros antes, tem-se preocupado em lidar com os problemas do dia-a-dia, esquecendo-se que muita coisa mudou e que as catástrofes estão aí à porta. Alguém consegue imaginar construir-se em Portugal um hospital com mil camas em 15 dias, como fizeram os chineses?

E como serão as nossas vidas? Vamos ficar em casa à espera que o vírus desapareça? Vamos afundar a economia? Sendo ateu, rezo para que a doença não entre em força no país pois, se assim for, o melhor é mesmo ficar em casa de quarentena...