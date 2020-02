A Câmara Municipal de Lisboa apresentou ontem o projeto ‘Porta Aberta’, cujo objetivo é ajudar as pessoas que vivem na capital e têm dificuldades, quer económicas, quer sociais, a encontrar um emprego. No fundo, é uma agência direcionada a grupos vulneráveis, como pessoas com dependência de drogas, pessoas sem-abrigo, ou migrantes que tenham acabado de chegar a Portugal e ainda não tenham a sua situação regularizada. O projeto foi apresentado por Manuel Grilo, vereador da Câmara Municipal de Lisboa com os pelouros da Educação e dos Direitos Sociais.

Este projeto, segundo Manuel Grilo, além de ser “uma das respostas mais inovadoras que existe na cidade de Lisboa”, é “o primeiro passo para reconstruir a sua autonomia e independência económica enquanto membros da sociedade”. “As políticas públicas no combate à desigualdade têm de ir mais longe e é para isso que aqui estamos. Precisamos de iniciativas que, mais do que combater a desigualdade, garantam a igualdade de acesso aos direitos sociais”, acrescentou o vereador do município.

Na prática, esta agência pretende fazer a ponte entre a pessoa que está à procura de trabalho – muitas vezes não consegue devido ao estigma social que existe – e a entidade empregadora, desenhando postos de trabalho à medida. A hipótese da criação de atividades independentes – ser a própria pessoa a identificar um possível negócio – também existe.

O projeto tem um financiamento de 150 mil euros da Câmara Municipal de Lisboa e vai ser desenvolvido em parceria com a BADL - Bairros Associação de desenvolvimento Local.