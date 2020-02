A redação dos Cahiers du Cinéma, a mais conceituada das revistas de cinema e a mais antiga em língua francesa, demitiu-se em bloco em protesto contra os novos proprietários.

Segundo o jornal Le Monde, 15 trabalhadores, incluindo o diretor, Stéphane Delorme, demitiram-se um mês depois de a revista fundada há 70 anos como parte do movimento da nouvelle vague do cinema francês ter sido comprada por um grupo de empresários dos setores tecnológico e financeiro, que inclui ainda vários produtores de cinema - entre eles, Pascal Caucheteux, produtor de filmes como Um Profeta, de Jacques Audiard, ou You Were Never Really Here, de Lynne Ramsay e protagonizado por Joaquin Phoenix.

No comunicado em que justificam a decisão, alertam para um claro conflito de interesses e para a perda da independência que caraterizou o projeto na sua fundação, em 1951, por um grupo que incluía, entre outros, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol e François Truffaut.

"Os novos acionistas incluem oito produtores que criam um conflito de interesses numa publicação de crítica. Quaisquer que sejam os artigos publicados, haverá sempre uma suspeição de interferência", notam os críticos no comunicado conjunto.

De acordo com fontes citadas pelo Monde, a decisão da equipa editorial prendeu-se também com a vontade dos novos proprietários de reorientarem a linha editorial da revista, para que se tornasse uma leitura mais "leve".

A administração ainda não reagiu ao despedimento em bloco dos jornalistas da revista adquirida apenas há um mês. A lei francesa protege os trabalhadores que decidam despedir-se em situação de mudança de acionistas.