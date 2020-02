O secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, desafiou o PSD a "clarificar" se continua a apoiar a solução de um novo aeroporto no Montijo, que defendeu quando era Governo, ou "se está a ceder a uma vertigem populista".

José Luís Carneiro assegurou, citado pela agência Lusa, que os socialistas irão "continuar o diálogo com os municípios" e com "todos os partidos com representação parlamentar", mas por outro lado deixou críticas aos sociais-democratas.

Sublinhe-se que o PSD já manifestou a sua indisponibilidade para alterar a legislação, que até agora faz depender da unanimidade das autarquias envolvidas a construção do aeroporto do Montijo.

"É exigido por um imperativo de ética republicana ao PSD que clarifique a sua posição: o dr. Rui Rio mantém a posição do governo PSD-CDS, pela mão do qual se optou pela solução 'Portela + 1', neste caso pelo Montijo”, afirmou o socialista, e acrescentou: “Ou o PSD está a ceder a uma vertigem populista, como tem vindo a acontecer nos últimos tempos?".

José Luís Carneiro referia-se acima às posições recentes dos sociais-democratas na contagem do tempo de serviço dos professores ou do IVA da luz.