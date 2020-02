Foi encontrado o corpo de um homem, entre os 40 e 50 anos, a boiar na praia da Parede, em Cascais, esta quinta-feira de manhã.

O alerta foi registado pelas 11h45. Uma hora depois, as autoridades já tinham resgatado o corpo e declarado o óbito no local.

De acordo com declarações do capitão do porto de Cascais, Rui Pereira da Terra, à agência Lusa, “não houve indícios de crime”. Até ao momento não são conhecidas as causas da sua morte. O corpo irá ser autopsiado pelo Instituto de Medicina Local.