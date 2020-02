O Tribunal de Penafiel foi evacuado, esta quinta-feira de manhã, devido a uma suspeita de uma ameaça de bomba, avançou o Jornal de Notícias.

Os funcionários, magistrados e pessoas presentes no tribunal foram retirados do edifício. Após as perícias de uma equipa de inativação de engenhos explosivos da GNR acabou por se concluir que se tinha tratado de um falso alarme.

Esta não é primeira vez que o Tribunal de Penafiel é evacuado por suspeita de uma ameaça de bomba. Em março de 2018 e em março de 2019, o tribunal foi evacuado depois de terem recebido avisos, através de telefonemas, que tinham sido colocadas bombas dentro do edifício.