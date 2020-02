Na região italiana da Lombardia há 305 casos confirmados, 37 deles já curados.

O número de vítimas mortais infetadas com Covid-19 em Itália subiu para 14, confirmou o chefe da Proteção Civil italiana, esta quinta-feira. No total, há 528 casos de coronavírus no país.

Só na região italiana da Lombardia, onde fica a cidade de Milão, há 305 casos confirmados, 37 deles já curados, segundo a imprensa italiana.



O vírus, detetado inicialmente na China, já matou mais de 2800 pessoas em todo o mundo, dos mais de 82 mil infetados apenas 33179 foram dados como recuperados.

Em Portugal, houve já 25 dos suspeitos, dos quais sete estão ainda sob avaliação, os restantes não vieram a confirmar-se.