O Parlamento vai discutir esta quinta-feira propostas de PS, PSD, Bloco de Esquerda, PCP e PAN sobre a limitação e proibição de comissões bancárias. Em comum a estas 11 propostas estarão medidas para limitar as comissões cobradas pelos bancos em plataformas electrónicas de pagamento, como o MB Way.

Só em comissões, as receitas dos quatro maiores bancos totalizaram mais de 1842 milhões de euros, tal como havia sido anunciado em primeira mão na edição desta semana do SOL. As comissões da Caixa Geral de Depósitos aumentaram 4,5% e totalizaram 501,9 milhões de euros, mantendo a linha que tem sido levada a cabo pela instituição financeira liderada por Paulo Macedo.

As comissões do BCP subiram 2,8%, passando de 684 milhões de euros, em 2018, para 703,5 milhões em 2019. Já no Santander, as comissões líquidas ascenderam a 380,5 milhões de euros, um acréscimo de 4,8% face a 2018.

Apenas o BPI registou uma queda na receita com comissões, com uma diminuição de 7,2%.Feitas as contas, o valor passou de 277,8 milhões de euros em 2018 para 257,9 milhões em 2019.

Por contabilizar, estão as receitas provenientes de comissões no Novo Banco, que apenas apresenta amanhã as contas referentes a 2019. Os números para já disponíveis, referem-se ao terceiro trimestre do ano passado. Entre janeiro e setembro de 2019, o Novo Banco cobrou 229,5 milhões de euros em comissões, menos 3% que no período homólogo de 2018.

APB defende comissões

A Associação Portuguesa de Bancos (APB) criticou as propostas de vários partidos que chegam esta quinta-feira ao Parlamento para limitar e proibir as comissões bancárias.

O parecer da APB considera que “os bancos devem poder estabelecer livremente os seus preços” e classifica as propostas como “incompreensíveis numa economia de mercado” e “um atropelo ao regime de livre concorrência”.

A APB adianta mesmo que as medidas podem levar ao fecho de balcões e ao aumento do desemprego no setor. Segundo a associação, a limitação ou proibição de comissões podem comprometer “de forma significativa a execução do negócio bancário a partir de Portugal, com repercussões ao nível do emprego e da criação de prosperidade no nosso país”.