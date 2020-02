Coronavírus. O teste para o planeta se unir perante uma crise global

Este caso não é comparável a nada do que já se tenha assistido. Mesmo que se recorde a epidemia, da mesma família viral coronavírus, da SARS em 2003 na China ou da MERS em 2012 no Médio Oriente, as suas taxas de mortalidade e pessoas contagiadas foram inferiores ao que já hoje é registado pelo Covid-19.

A comunidade científica, com especial enfoque e profundo respeito pela classe médica e de profissionais de saúde, prepara-se há perto de duas décadas para o proclamado "grande problema mundial". Uma pandemia que abalará o sistema de saúde pública global, equiparado ao caso da gripe espanhola de 1918, que matou 100 milhões de pessoas. Recordar que nessa altura, em 1918, a população mundial caminhava para os 2 mil milhões de habitantes. Hoje temos perto de 8 mil milhões de habitantes no planeta, o que, como é fácil perceber, em caso similar, pode ter efeitos muito mais devastadores do que teve a gripe espanhola.

Agora, com a conhecida e rápida disseminação do Coronavírus, podemos estar a assistir ao que tem sido debatido e estudado nos últimos 15 a 20 anos.

À data, sabendo que cada minuto que passa aumenta o número de contágio, o Coronavirus Covid-19 apresenta 82.104 casos de contágio em 47 países do Mundo. Desses casos, uma larga maioria, 78.497, registam-se na China onde já se assinalaram 2.744 mortes. Mais perto de “nós”, infelizmente por todos os motivos e mais alguns, já se registam oficialmente 13 casos de contágio em Espanha. Há 18 casos de contágio em França, com 2 mortes já registadas. Itália é o caso mais gravoso na Europa: A caminho dos 400 casos de contágio e já 12 mortes registadas.

Também há números positivos a registar. Dos mais de 80 mil casos registados nestes 47 países, já existem 30 mil pessoas curadas.

Por cá, através de um boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira à noite, a Direção Geral de Saúde afirma existirem 25 casos suspeitos em Portugal, tendo sido oito detetados nas últimas 24 horas. É esta a informação oficial.

O Mundo ainda não conseguiu apurar o quão mortal é o coronavírus Covid-19. É, no entanto, certo que em idosos, especialmente com doenças crónicas, cardíacas ou pulmonares, existe um maior risco de mortalidade por infeção deste vírus que é de uma família viral conhecida desde meados dos anos 1960 e que causa infeções respiratórias em seres humanos e em animais.

Este caso não é comparável a nada do que já se tenha assistido. Mesmo que se recorde a epidemia, da mesma família viral coronavírus, da SARS em 2003 na China ou da MERS em 2012 no Médio Oriente, as suas taxas de mortalidade e pessoas contagiadas foram inferiores ao que já hoje é registado pelo Covid-19.

Com este surto viral já temos escolas fechadas em mais que um país. Temos horários de eventos culturais e desportivos alterados. Iremos ver um jogo desportivo que pode decidir parte do caminho para mais um título do português Cristiano Ronaldo, na Liga Italiana de Futebol, entre a Juventus e o Inter de Milão a ser equacionado como jogo sem assistência nas bancadas. A British Airways cancelou 22 voos entre Londres e Milão por causa do coronavírus; Há multinacionais a emitir circulares para que os seus colaboradores trabalhem a 100% de casa sem se deslocarem às instalações.

Mas há mais impactos palpáveis. Com este agravar do surto viral na Europa, depois de Itália ter contabilizado num espaço de poucos dias mais de uma dezena de vítimas mortais provocadas pelo Covid-19, o medo e a incerteza tomaram conta dos investidores e das bolsas do nosso “Velho Continente”. As quedas nos principais índices acionistas europeus foram acentuadas esta semana, com a bolsa de Milão a perder quase 6% na segunda-feira. Em Portugal, o trambolhão de 3,5% arrancou 2,2 mil milhões de euros ao valor bolsista do PSI-20.

O principal índice português caiu 3,53% para 5.197,09 pontos, num desempenho negativo como há muito não se via em Lisboa e que eliminou por completo os ganhos que tinha construído desde o início do ano. Foi a pior sessão desde o referendo sobre o Brexit, realizado no dia 23 de junho de 2016, e que levou o PSI-20 a derrapar 7%. Temos de ter consciência da realidade que isto aporta.

Hoje, quinta-feira, dia 27 de fevereiro, a abertura dos mercados não mudou face a este trágico início de semana: O coronavírus voltou a ditar selloff nas bolsas e a nossa Europa caiu mais de 2%.

Sim, o coronavírus está a ter um forte impacto em vários setores. O setor têxtil e do vestuário não são exceção. As empresas já sentem os efeitos e, se o surto se prolongar, a situação vai agravar-se.

Se 2019 foi um ano difícil para as empresas portuguesas, com maus resultados no setor têxtil. Com a guerra comercial entre EUA e China, a saída do Reino Unido da União Europeia, mas, sobretudo, com o abrandamento da economia mundial em que assistimos às exportações do vestuário e do têxtil - que cresciam há uma década - a caírem. E 2020 não está a ser melhor. Com o peso que a Ásia conquistou no setor, o coronavírus veio agravar esta situação que trazemos desde 2019. Com os números do Covid-19, basta pensarmos que mais de 85% de toda a roupa consumida na Europa provem da China.

Estamos “reféns” da Ásia nesse capítulo. E temos de ter noção que o prolongamento da paragem das fábricas na China já está a causar impactos a nível mundial. Não há stocks que resistam sem contar que os 4% que Portugal exporta para a China, no setor têxtil, por exemplo, ainda estão cá retidos [desde janeiro] sem previsão de seguirem para a Ásia.

No continente Americano também há preocupação. Se, em 2006, os EUA emitiram a primeira e interessante versão do "Plano Nacional de Estratégia para a Implementação de Gripe Pandémica", que é atualizado regularmente desde então, foquemos esta forte advertência: “A incerteza durante uma pandemia conduzirá a muitos dos resultados que tememos, incluindo pânico entre o público, ações imprevisíveis e unilaterais dos Governos, instabilidade nos mercados e impactos potencialmente devastadores na economia. A necessidade de informações oportunas, precisas, credíveis e consistentes, adaptadas a públicos específicos, não pode ser exagerada.” Ora, como sempre no apanágio americano do pragmatismo, na mouche.

Pensemos então na Google, Facebook e Twitter, os “guardiões” particulares do espaço de informações em pleno 2020. Este que é um dos focos importantes nesta sociedade de pós-revolução industrial que é assente nas tecnologias da informação e da comunicação desde meio do século passado. Estas ferramentas de transmissão de informação têm trabalhado para manter o seu espaço credível e anti-fake news. O Twitter, por exemplo, tenta garantir que o hashtag #coronaovirus ofereça apenas, cito, "informações confiáveis ​​e autorizadas". O Facebook está a remover coercivamente as informações imprecisas sobre o surto. O Google está a colocar em destaque apenas notícias e informações verificadas e validadas. Em pleno 2020, isto é fundamental. E é bom que o saibamos.

Enquanto isso, a Organização Mundial de Saúde está empenhada em partilhar e publicar alertas que visem mitigar os mitos que se criam nestas alturas de convulsão social. Exemplo: “O alho previne a infeção? Não.” Ou ainda “É seguro receber e-mails da China? Sim.” Sim, isto é real.

Até agora, há responsáveis autoridades de saúde que têm tomado medidas corretas. Devemos focar o que também de bem é feito.

Naturalmente, existe sempre alguma “histeria” desmedida típica da sociedade em que vivemos. Há excesso de “minuto a minuto” nos órgãos de comunicação social? Talvez. Há excesso de “Portugal tem novo possível caso de contágio pelo coronavírus”? Sim, claro. Até ver, a informação oficial e fidedigna que existe é, repito, de 25 casos suspeitos, mas nenhuma infeção confirmada.

Mas, sobre o vírus. Podemos saber hoje, informados e conscientes, que foi rapidamente sequenciado geneticamente e que as vacinas já estão a ser desenvolvidas. Uma nota para a interligação e cooperação entre as Farmacêuticas que cooperam nestas semanas – rejeitando preços ou custos – entre e com várias entidades de saúde para se chegar a uma resposta efetiva. Merecem essa consideração.

Clinicamente, temos epidemiologistas a monitorizar de perto a disseminação. Médicos em Wuhan, China, onde o vírus começou, mapearam cuidadosamente os casos iniciais e as taxas de mortalidade. O número de novos casos na China caiu drasticamente, o que é encorajador.

Mas nem tudo é no sentido de despreocupar. Emboras autoridades de saúde tentaram controlar a epidemia com exames, bloqueios e quarentenas. Mas estes tiveram efeito limitado. Alguns viajantes que chegaram à Alemanha, provenientes de Wuhan na China, tiveram resultado negativo para o vírus inicialmente e, por via do elevado tempo de incubação (até 14 dias) foram posteriormente diagnosticados como doentes. Há ainda um período de “incubação” que causa dúvidas e alarme na classe científica.

A política escolhida também é questionável na origem desta crise, mas é importante dizê-la. A China demorou mais tempo que o previsto a reagir porque as autoridades chinesas queriam anular todas as más notícias. Mas não é só erro político na Ásia, o poderoso Presidente Trump errou e falhou quando, há duas semanas, afirmou que o vírus provavelmente "desapareceria" em abril. Se as agências de saúde não sabem, saberá Donald Trump? Não. E neste caso não deveria a política imiscuir-se na ciência.

Aqui está uma declaração simples que eu gostaria de ouvir por parte de qualquer político, nacional ou estrangeiro: Vamos aguardar, sem difundir notícias que somos desconhecedores e, nas próximas semanas, cumpram o plano traçado pela comunidade médica e científica.

Às vezes dizemos que uma crise global - um desastre natural catastrófico, por exemplo - poderia unir o planeta e incentivar todos a se unirem. Com o coronavírus, podemos estar a fazer um teste dessa proposição.

Este surto viral está a ter resposta científica e, com boas informações e cooperação global, haverá a erradicação que esperamos e ansiamos. Mas, até esse dia (que se quer breve) vai ser um passeio numa estrada esburacada de sobressalto mundial.