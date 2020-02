Um homem de 46 anos foi detido, esta quinta-feira de madrugada, depois de ter tentado matar duas mulheres com um tiro de caçadeira e de seguida ter tentado o suicídio, na freguesia da Vidigueira, em Beja.

Uma das vítimas é a ex-namorada do agressor. Ao sair do lar onde trabalha, acompanhada por uma colega, a vítima foi baleada pelo homem. O suspeito, identificado como Paulo D, acabou por atingir ainda a colega de trabalho da ex-namorada, segundo o Jornal de Notícias.

Depois de cometer o crime, fugiu para casa depois do crime, onde ingeriu um produto químico para morrer. A GNR e ao Destacamento Territorial de Beja foi chamada ao local e acabou por cercar a habitação do homem. Por volta das três da manhã, entraram em casa do suspeito e encontraram-na a beber um produto quimíco.

As mulheres encontram-se hospitalizadas, em estado grave, no Hospital de Beja. O agressor está sob custódia da GNR e irá ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Cuba.