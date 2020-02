Forretas

No ano crucial na negociação do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, manter a coesão e a convergência é uma condição fundamental para uma negociação robusta e de soma positiva para os dois lados.

O facto de o Conselho Europeu da passada semana sobre a definição do Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2021/2027 para a União Europeia (UE) ter terminado sem acordo não foi surpresa para ninguém. Surpreendente foi a escassez de ambição e a profunda curteza de vistas evidenciada pelos autodesignados países frugais, a quem António Costa chamou, e bem, países forretas.

Enquanto procuram aforrar décimas no seu contributo para o orçamento da União, os Governos dos forretas escondem que o enfraquecimento político provocado pela incapacidade de um consenso ambicioso terá custos bem maiores noutros dossiês. Não o fazem por ignorância, mas por falta de coragem para explicar a evidência às suas opiniões públicas.

No ano crucial na negociação do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, manter a coesão e a convergência é uma condição fundamental para uma negociação robusta e de soma positiva para os dois lados. Em contrapartida, uma UE dividida ou ferida pela falta de uma visão forte para o futuro comum poderá provocar um indesejável desequilíbrio nessas negociações, cujo preço político, económico e financeiro será muito maior do que os valores que agora se disputam no QFP.

Este é também um momento determinante no lançamento do Pacto Ecológico Europeu (Green Deal), cujo arranque bem-sucedido dificilmente será compatível com uma imagem de menor compromisso dos países economicamente mais fortes da União com o financiamento das linhas diretas e indiretas de ação subjacentes ao pacto.

No domínio dos recursos próprios, em que compromissos fortes e criativos têm de ser encontrados para concretizar a aplicação de taxas sobre os serviços digitais e financeiros que transcendem as jurisdições fiscais nacionais, sobre o uso inadequado dos plásticos, sobre as importações de produtos com padrões de produção não conformes com as melhores práticas de redução de emissões (taxa carbono) e sobre outros produtos ou práticas que contrariam os objetivos europeus de combate às alterações climáticas, um sinal de fraqueza na elaboração do QFP baixará muito o limite do que poderá ser alcançado.

A Comissão Europeia, em articulação com as restantes instituições, terá também de continuar a avançar com novas parcerias ou renovar parcerias existentes com países ou regiões, fazendo jus ao seu posicionamento como uma comissão geopolítica, claramente sufragado na votação pelo Parlamento Europeu do seu programa de ação. O novo acordo UE com África, Caraíbas e Pacífico e a nova estratégia Europa-África são dois exemplos de parcerias em negociação avançada e que exigem uma União forte e consistente.

Com a desintegração da ordem global provocada pelo protecionismo nacionalista de Donald Trump, a União Europeia tem de escolher entre ser uma potência relevante na definição das novas relações globais, designadamente na relação tripartida com os Estados Unidos e com a China, ou transformar-se numa caixa de narrativas por medida, sem aderência ao concreto e sem impacto marcante na evolução do mundo em que vivemos.

O grupo dos amigos da coesão, com um papel liderante de Portugal e do seu primeiro-ministro, tem mostrado lucidez estratégica e compreensão alargada do que está em jogo para o futuro da União e do mundo na negociação do QFP. Os frugais, não. São fortes, mas têm agido como fracos, e dos fracos não reza a História.

Eurodeputado