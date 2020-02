O jogador do Real Madrid Sergio Ramos foi expulso, esta quarta-feira, no jogo com o Manchester City e tornou-se assim um dos jogadores com mais cartões amarelos e vermelhos na história da Liga dos Campeões, de acordo com o especialista em estatísticas, Mister Chip, que tem mais de 3 milhões de seguidores na sua conta oficial de Twitter. Com 4 expulsões na Champions, Ramos divide o primeiro lugar mais negativo da história do futebol com Ibrahimovic e Edgar Davids.

O defesa já foi expulso 27 vezes em jogos de futebol durante a sua carreira. 26 foram no Real Madrid. Além da Champions, "Ramos é o jogador com mais amarelos e vermelhos na história do Real Madrid, do campeonato espanhol e da seleção espanhola", segundo Chip.