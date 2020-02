O Flamengo venceu, no Maracanã, por 3-0, o Independiente del Valle, no jogo da 2.ª mão da final da Supertaça Sul-Americana. Em Quito, na partida da primeira mão, o plantel rubro negro não tinha ido além de um empate a duas bolas.

Esta madrugada, no Rio de Janeiro, Gabigol inaugurou o marcador aos 20 minutos. A vida do plantel rubro-negro parecia complicar-se pouco depois com a expulsão de Willian Arão, aos 24 minutos. Porém, no regresso dos balneários, o Fla confirmou a superioridade, com um bis de Gerson, aos 62 e 89 minutos, que selou o 3-0 final (5-2 no conjunto das duas mãos).

Este é o quinto título conquistado pelo treinador português no Mengão depois das vitórias no Brasileirão, na Taça Libertadores, na Supertaça brasileira e na Taça Guanabara (Estadual do Rio de Janeiro), estes dois últimos já nesta nova época. Contas feitas, são três títulos para o conjunto do Rio em 10 dias nesta nova temporada.