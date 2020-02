Portugal conquistou mais duas medalhas de ouro nos Mundiais de Atletismo Adaptado de Pista Coberta, que decorrem em Torun, na Polónia, até à próxima sexta-feira, dia 28 de fevereiro.

Esta quarta-feira, no segundo dia de competição, Sandro Baessa sagrou-se campeão do mundo dos 400 metros com a marca de 50s19. O pódio contou ainda com outro nome português, Carlos Freitas, que arrecadou a medalha de bronze na mesma prova.

Já Afonso Roll venceu nos 3000 metros marcha, em 14m51s81’, a melhor marca alcançada esta época na distância.

De referir também que neste segundo dia Ana Filipe conquistou mais duas medalhas de prata. A atleta protagonizou a melhor marca da época no salto em comprimento (5,43 metros), sagrando-se vice-campeã nesta disciplina, e nos 60 metros barreiras, com a marca de 10s24’, juntando estas duas medalhas ao ouro alcançado no triplo salto, na terça-feira.

Também durante o dia de hoje, Lenine Cunha conquistou a prata no salto em comprimento, com a marca de 6,03 metros, passando a somar três medalhas na conta pessoal depois das vitórias no triplo salto e pentatlo no primeiro dia de competição.