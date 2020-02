Para um prato rico e absolutamente saboroso, nada melhor que usarmos alguns dos métodos antigos, como o barro, que confere aquele toque tão tradicional e tão saboroso.

Não se esqueça que por dia deve consumir no mínimo cerca de 400 gramas ou 5 doses de frutas e legumes, que vão ajudar a diminuir o consumo de alimentos ricos em gordura e açúcar, além de fornecerem as vitaminas, minerais e fibras de que precisamos para um bom funcionamento do nosso organismo.

Este tian pode ser um excelente acompanhamento para carnes mas, se for como eu e não comer carne, adicione uma mão-cheia de verdes como espinafres bebés, rúcula e canónigos, e umas sementes de girassol tostadas. Tempere com limão e azeite e fica absolutamente delicioso.

Eu adicionei também queijo de ovelha curado porque não consegui resistir...

Ingredientes

1 abóbora-manteiga pequena

1 cebola amarela grande

1 batata-doce grande

1 courgette grande

1 beringela grande

1 tomate grande

Para o tempero

3 dentes de alho esborrachados

6 colheres de sopa de azeite extravirgem

1 colher de chá de tomilho seco

1 folha de louro

1 colher de chá de orégãos secos

1 colher de café de pimentão em pó picante

1 colher de chá de pimentão em pó fumado

Pimenta-preta moída q.b.

Sal rosa q.b.

Método

Preaqueça o forno a 180 ºC.

Lave bem os legumes, corte-os em rodelas iguais (poderá cortar ao meio se forem muito grandes) e arranje de forma intercalada na travessa de barro.

Junte todos os ingredientes para o tempero num frasco, agite bem e regue os legumes. Reserve uma parte para finalizar.

Leve a assar por sensivelmente 45 minutos. Poderá cobrir com papel de alumínio durante os primeiros 30 minutos.

Finalize com o resto do tempero e sirva.

Notas:

Pode usar uma mistura provençal para o tempero.

Geralmente, a superfície brilhante que reveste as panelas e as caçarolas de barro é à base de pez, uma substância resinosa que pode libertar moléculas cancerígenas, apesar de, na fitoterapia, a resina ser utilizada para tratar.