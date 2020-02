Maria Sharapova, de 32 anos, anunciou hoje, numa entrevista concedida à revista Vanity Fair, que colocou um ponto final na sua carreira de tenista.

Maria Sharapova is leaving tennis. In an exclusive essay for Vanity Fair and Vogue, the tennis legend reflects on her career, looks to her future, and asks: How do you leave behind the only life you’ve ever known? https://t.co/q2UO5INjFI