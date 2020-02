O Braga recebe esta quarta-feira o Rangers, no jogo que abre a 2.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa. Os minhotos estão confiantes na passagem aos oitavos de final, apesar de estarem em desvantagem na eliminatória, depois da derrota por 3-2, em Glasgow, na última semana. Ainda assim, os dois golos apontados na Escócia (por Fransérgio e Abel Ruiz) podem ser decisivos para alcançar o objetivo definido pela equipa de Rúben Amorim, que, recorde-se, esteve a vencer por 2-0 no encontro da 1.ª mão. Foi, aliás, a primeira derrota do treinador no comando técnico dos bracarenses – regista até aqui 9 vitórias, um empate e uma derrota. Já na quinta-feira será a vez do Sporting, FC Porto e Benfica entrarem em ação. Os encarnados e o dragão também disputam a segunda mão em casa, depois das derrotas para o Shakhtar de Luís Castro e para o Leverkusen, ambas por 2-1, respetivamente. Já os leões jogam na Turquia ante o Basaksehir depois da vitória clara, por 3-1, em Alvalade. Ainda esta quarta-feira, mas na Champions, uma referência para os jogo entre Lyon e Juventus, de Cristiano Ronaldo, e para outro dos principais duelos desta fase, que vai colocar frente a frente o Real Madrid e o Manchester City, ambos a contar para a 1.ª mão dos oitavos de final.