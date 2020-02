O Governo vai baixar os preços das portagens em sete auto-estradas do interior do país a partir do terceiro trimestre deste ano. A confirmação foi dada pela ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa.

As reduções nas portagens estão previstas para o mês de julho. Os veículos de classe 1 e 2 pagam a totalidade do valor das portagens durante os primeiros sete dias de utilização da auto-estrada. Depois do 8.º e até ao 15.º dia, os condutores têm um desconto de 20 por cento. A partir do 16.º dia e até ao final do mês, o desconto sobe para 40 por cento.

Na lista de estradas que passarão a ter desconto estão: A22 - Algarve, A23 - IP, A23 - Beira Interior, A24 - Interior Norte, A25 - Beira Litoral e Beira Alta, A28 - Norte Litoral, A4 - Subconcessão AE transmontana, A4 - Túnel do Marão e A13 e A13-1 - Subconcessão Pinhal Interior



A A28 e a A22 são as únicas localizadas no litoral incluídas neste lote, uma vez que se considera não existirem alternativas a estas vias.



Esta é uma das medidas que o Governo vai discutir no Conselho de Ministros descentralizado, que se realiza amanhã, em Bragança.