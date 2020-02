O prazo para a validação de faturas acabava às 23h59 desta terça-feira, mas as Finanças decidiram atribuir um dia extra ao limite, devido à afluência ao site que se registou ontem.

"Tendo sido verificados constrangimentos temporários no acesso ao e-fatura para confirmação de faturas entre as 18h00 e as 24h00 do dia 25 de fevereiro de 2020, que podem ter condicionado alguns contribuintes na validação das suas faturas, a Autoridade Tributária informa que aquele sistema continua disponível durante o dia 26 de fevereiro de 2020 para esse efeito", lê-se na nota divulgada pela Autoridade Tributária.



Só na terça-feira, último dia do prazo, foram validadas mais de 33 milhões de faturas e "no intervalo horário em que se verificaram aqueles constrangimentos, os contribuintes validaram ainda assim mais de 2,2 milhões de fatura por hora", referiu ainda a AT.

Recorde-se que só com a validação das faturas é que o Fisco as pode ter em conta no preenchimento automático das declarações de IRS.