O FC Porto recebeu e venceu, esta noite, o Portimonense na jornada 22 da Liga portuguesa.

Alex Telles fez o único golo do jogo aos 87 minutos. Ainda na primeira parte, Jackson Martinez falhou uma grande penalidade a favor do conjunto algarvio.

Golo do @FCPorto ! Bomba de Alex Telles! Que tiro do lateral brasileiro... Os dragões ganham vantagem quando faltam menos de 5 minutos para acabarem os 90 minutos. pic.twitter.com/33hss27FCo — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) February 23, 2020

Com este resultado, o dragão salta para a liderança do campeonato, com 56 pontos, mais dois do que o Benfica, que só joga amanhã, em Barcelos, ante o Gil Vicente.