Bruno Fernandes abriu este domingo o marcador no encontro entre Manchester United e Watford, da 27.ª jornada da Liga inglesa.

O primeiro golo do internacional português ao serviço dos red devils foi através da marca do castigo máximo, após falta do guarda-redes sobre si.

Recorde-se que Bruno Fernandes transferiu-se no último mês de janeiro para o emblema de Manchester.