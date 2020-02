O presidente do Chega, André Ventura, pediu uma audiência ao Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, estando a mesma prevista para sexta-feira passada, dia 21, no rescaldo do debate parlamentar sobre a eutanásia. O Chega, recorde-se, é a favor do referendo e contra a despenalização, uma versão comungada pela Igreja. Mas a audiência foi cancelada, facto confirmado ao SOL tanto pelo também deputado como pelo Patriarcado de Lisboa. Problema? O parlamentar confessou ao SOL que o Patriarcado lhe terá comunicado que não teria nova data disponível.

Mas a versão oficial do gabinete de D. Manuel Clemente é diferente. «Na data em que essa informação foi comunicada à assessoria do senhor deputado, ficou acordado que se marcaria nova data para a realização da mesma e já foram feitas diligências nesse sentido», respondeu por escrito o Patriarcado de Lisboa ao SOL.