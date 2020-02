A TVI já reagiu à entrevista de Ana Leal ao Sol, onde a jornalista afirma que o seu programa tem os dias contados e faz declarações polémicas, como o facto de o primeiro-ministro ter pedido à estação de Queluz de Baixo para a despedir.

Segundo declarações do canal a vários orgãos de comunicação social, "esta entrevista foi dada sem autorização da direção de informação e as declarações da jornalista só a comprometem a ela". "A TVI não decide criar ou acabar com programas em função de pressões externas. No que respeita a este caso concreto, o diretor Sérgio Figueiredo já recebeu muitos telefonemas por causa daquele espaço de investigação, mas nenhum deles até a data partiu do primeiro-ministro ou de quem com ele trabalha", afirmam, negando assim as declarações de Ana Leal ao SOL.

A TVI também não assume se o programa irá ou não terminar, visto ser um assunto "interno". No que toca à direção de informação de José Alberto Carvalho, no qual os acontecimentos relatados por Ana Leal ocorreram, o canal afirma que "a direção de informação não vai pronunciar-se" sobre este "tema do passado".