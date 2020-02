A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) aprovou o controlo das publicações da Media Capital – onde inclui a TVI e a Rádio Comercial – por parte da Cofina. A conclusão da compra está apenas sujeita ao registo do aumento de capital da empresa de Paulo Fernandes.

"Deste modo, a aquisição prevista no contrato de compra e venda encontra-se, atualmente, apenas sujeita ao registo do aumento de capital da Cofina, cujo prospeto foi objeto de divulgação no passado dia 17 de fevereiro. Por sua vez, nos termos do respetivo anúncio preliminar, o lançamento da oferta está sujeito ao registo do mencionado aumento de capital da Cofina", revelou em comunicado à CMVM.

A Cofina vai emitir 188.888.889 ações, com um preço de subscrição unitário de 0,45 euros, o que resultará num encaixe de 85 milhões de euros que servirá para financiar parte da aquisição da Media Capital. A Cofina aceitou pagar 123,9 milhões de euros aos espanhóis da Prisa pela compra da Vertix, que controla 94,96% da Media Capital.



Os direitos de subscrição podem ser transacionados em bolsa entre 25 de fevereiro e 5 de março e o período de subscrição das novas ações decorre entre 25 de fevereiro e 10 de março (as ordens podem ser revogadas até 4 de março). Os resultados da oferta serão apurados em sessão especial de bolsa agendada para 11 de março e as novas ações devem ser admitidas à negociação a 13 de março.