O primeiro-ministro do Lesoto, Thomas Thabane, 80 anos, enfrenta acusações judiciais de homicídio da mulher.

Lipopelo Thabane, 58 anos, foi morta a tiro dois dias antes de o marido tomar posse, em 2017.

Aparentemente, a mulher do primeiro-ministro recusou-se a dar-lhe o divórcio.

Dois meses depois do homicídio, Thabane voltou a casar, desta vez com Maesaiah, 42 anos, que enfrenta as mesmas acusações de homicídio.