Álcool. Será que o PSD desceu a um nível miserável?

Calculo que não tenha sido fácil ao deputado assumir a sua dependência do álcool, mas para o ter feito é porque sabia que alguém ia fazer jogo sujo para o desacreditar. Pelo menos, é o que dá a entender.

A história é arrepiante e de difícil digestão. Um deputado do PSD, que foi o grande defensor do referendo sobre a eutanásia, contrariando a posição oficial do partido, sentiu-se na necessidade de assumir publicamente que tem um problema: “Sim, tenho um problema com o alcoolismo (...) Decidi hoje assumi-lo porque, além do sofrimento pessoal em que estou mergulhado, tenho sofrido ataques pessoais inaceitáveis”. Não vinha mal algum ao mundo um parlamentar assumir que tem um problema com o álcool. É possível que existam mais, ou não, mas o caso de Pedro Rodrigues é intrigante pois o deputado dá a entender que assumiu a dependência do álcool por causa de ataques que terá recebido do seu próprio partido.

“A ideia de que não posso assumir uma posição política de princípio porque alguém considera que não sou capaz é algo que me repugna profundamente. Não estarei hoje [ontem] na Assembleia da República, como devia. Peço desculpa aos que acreditam em mim”, escreveu no Facebook.

Pedro Rodrigues foi acusado de ter posto o PSD em pé de guerra por ser um dos autores de uma iniciativa legislativa que queria propor um referendo, contrariando a posição oficial dos muchachos de Rui Rio. Se é verdade que sofreu ataques “inaceitáveis”, a política desceu a um nível impensável. Usar questões pessoais para atacar alguém, não sei como se classifica. Bullying? Alcoolfobia?

