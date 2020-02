O Sporting recebeu e venceu o Basaksehir, por 3-1, em jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

Em Alvalade, Coates abriu o marcador muito cedo (três minutos). Ainda antes do intervalo, Sporar (44') estreou-se a marcar com a camisola do Sporting e aumentou a vantagem para 2-0. Já na segunda metade, Vietto fez o 3-0 aos 51'.

O golo dos turcos chegou no último quarto de hora de jogo através de grande penalidade (77'), convertida por Edin Višća.

A segunda mão joga-se em Istambul no próximo dia 27 de fevereiro.

Golo do @Sporting_CP ! Marcam os leões por Coates, dando a melhor sequência a um canto. Está aberto o marcador em Alvalade. pic.twitter.com/XfYhjsVLbs — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) February 20, 2020

Golo do Sporting_CP ! É a estreia de Sporar a marcar pelos leões! A assistência é de Ristovski. pic.twitter.com/Tiav8iXzkZ — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) February 20, 2020