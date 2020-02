Entre pesquisas sobre a alimentação saudável em 1885 deparei-me com uma bebida alcoólica descrita como uma "bebida robusta e saudável" que era uma mistura de ovos, uísque e outros ingredientes, um tónico usado até para tratar nas farmácias: era o Milk Shake.

Só em 1900 é que mais se parece com os que conhecemos agora, com leite ou gelado e fruta... bem, e muitas outras coisas que não interessam a ninguém. A verdade é que um bom milk shake agrada a todos e faz-nos recordar a nossa infância. Para não ser sempre smoothies e porque são aqueles pequenos-almoços que sabem a sobremesa, cremoso, indulgente e tão saboroso, e com ingredientes como a amêndoa, rica em vitamina E, de que precisamos diariamente, e uma boa fonte de magnésio, ferro, cálcio e fósforo, e morango, que é uma importante fonte de vitamina C, que nos ajuda a fortalecer o sistema imunitário – e estes chegaram fresquinhos, acabados de colher, e são aqui da terra.

Milk Shake com Leite de Amêndoa e Morangos Frescos

Ingredientes

1 banana grande (coloque 30 minutos antes no congelador)

1 copo de leite de amêndoa caseiro (ou opte por uma versão sem açúcar)

1 copo de morangos frescos

Pitada de canela

1 colher de sopa de mel

Vagem de Baunilha, para dar aquele toque de gelado de baunilha

Método

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e sirva de imediato.

Eu gosto de usar frascos reciclados – assim, também é uma ótima opção para levar.