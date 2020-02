O Pingo Doce está a pedir aos consumidores que devolvam dois produtos alimentares, depois de terem surgido suspeitas da "presença de vestígios de plástico".

No comunicado , publicado no site da empresa, informa-se que os produtos em causa são os Canelloni de Espinafres com Ricotta Pingo Doce 1kg e a Lasanha de Espinafres de Queijo cabra Pingo Doce 1 kg.

É ainda referido que a suspeita diz respeito lotes específicos:



Canelloni: lote L20029, L20037, L20041 e L20043

Lasanha: lote L20034, L20036, L20041 e L20044