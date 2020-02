O senador brasileiro Cid Gomes foi alvejado, esta quarta-feira à tarde, ao tentar furar um bloqueio de polícias, e suas famílias, num quartel de Sobral, no interior do estado do Ceará. Foi atingido na clavícula e no peito e continua internado numa Unidade de Tratamento Intensivo, UTI, do Hospital do Coração de Sobral, segundo imprensa brasileira.

A greve parcial da polícia militar, que pede o aumento dos ordenados e outros benefícios, ganhou proporções mais graves. E, esta quarta-feira, os manifestantes formaram um cordão de isolamento em redor de um batalhão. Cid Gomes queria pôr fim a este bloqueio, mas as suas tentativas de negociação não terão resultado e o senador terá decidido acabar com o protesto pela força. Saltou para o volante de uma retroescavadora e avançou contra a multidão, composta por polícias militares, as suas mulheres e até os seus filhos.

De repente, começou a ouvir-se o som de disparos de armas de fogo, e os vidros da máquina estilhaçaram e o senador foi atingido.