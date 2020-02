A Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou que identificou sete pessoas que aparecem no vídeo que esta quarta-feira foi divulgado nas redes sociais e que rapidamente começou a ser partilhado e noticiado.

No vídeo pode ver-se um grupo de homens brancos a agarrar a cabeça de um homem preto, que está de joelhos, e a forçá-lo a respirar o fumo que sai de um tubo de escape de um carro em aceleração. O automóvel tem matrícula portuguesa (começa por 23-25) e o episódio terá acontecido depois dos incidentes do último domingo no Estádio D. Afonso Henriques, Guimarães. Enquanto a cabeça do homem é encostada ao tubo de escape ouvem-se gargalhadas e gritos de incentivo ao condutor para que este carregue no acelerador: “Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe!”

Após interrogar os suspeitos, a PSP conclui que tudo não passou de uma brincadeira no seguimento de uma aposta, conforme o próprio homem que surge no vídeo a inalar fumo do tubo de escape confirmou à polícia.

“Os sete jovens que participaram no vídeo, principalmente aquele que tem a cara encostada ao tubo de escape, foram ao final do dia de ontem identificados pela PSP, apurando-se ter-se tratado de uma aposta realizada livremente entre os intervenientes, no contexto de um grupo de amigos, e que decorreu na noite de 17 de fevereiro, na zona da Grande Lisboa", diz a PSP através de um comunicado.

"Ainda assim, e porque o jovem visualizado no vídeo poderá ter sofrido lesões pela inspiração do fumo, a Polícia de Segurança Pública irá transmitir toda a investigação ao Ministério Público, para avaliação do possível enquadramento em contexto de legislação penal”, diz ainda o comunicado, que refere que as sete pessoas identificadas têm idades entre os 22 e os 25 anos.