Impacto ambiental e qualidade de vida

O Aeroporto do Montijo avança com um fraco estudo do impacto ambiental, talvez, pela urgência e necessidade de preservar e salvaguardar, a Economia Portuguesa e os Recursos disponíveis para o bem-estar social dos cidadãos...

Não sabemos se os Ambientalistas estudaram Sociologia, mas pensamos que seria essencial, visto que a Sociologia, trata de tudo o que afecta o Homem em Sociedade, nas suas múltiplas interacções sociais e políticas.

Não gostamos de utilizar a expressão “Política Ambiental “, por que, tal significa que a política pode condicionar a decisão ambiental, e, até obrigá-la a “adequar-se” às circunstâncias sociais, reais, levando decisores, de ambos os lados, a ponderar o maior valor em causa, já que pouco interessa um ambiente atmosférico bom, a um cidadão que não tem recursos para se alimentar, necessidade primária e indispensável à sobrevivência de qualquer ser humano.

Vem isto a propósito da discussão àcerca do Aeroporto do Montijo, que avança com um fraco estudo do impacto ambiental, por decisão política, talvez, pela urgência e necessidade de preservar, e salvaguardar, um bem maior, a Economia Portuguesa e os Recursos disponíveis para o bem-estar social dos cidadãos, a que o Governo da Nação está obrigado a proteger.

Há em tudo isto também uma grande hipocrisia, por parte de muitos agentes, que mudam de “ponto de vista” conforme os seus interesses vão evoluindo. A Câmara de Lisboa, por exemplo, quando cobra o célebre “IMI”, da autoria da política Ferreira Leite, não quer saber do factor poluição atmosférica ou sonora, o que é incompreensível, e inaceitável, visto afectar a saúde dos munícipes, com que ela diz estar preocupada. Pura hipocrisia, supremacia absoluta, dos interesses políticos aos da saúde do Povo. Ao menos que reduzissem o “I.M.I.” para ajudar a pagar aos Médicos e à Farmácia, para já não falar na qualidade de vida e da redução da mesma.

Compreendemos a questão, mas deploramos a hipocrisia e o cinismo daqueles que, sendo responsáveis pelas decisões, são incapazes de assumir a verdade da necessidade de um caminho que exige a definição de uma prioridade, como valor e interesse superiores, que têm que ser defendidos em nome do Superior Interesse Nacional. Isto é que é política e que também abrange o ambiente que, dentro do possível e razoável, deve ser levada em consideração. Quem não compreende isto precisa de voltar à Faculdade para estudar e meditar sobre o que é o “Interesse Nacional” e como ele deve ser protegido, por todos os cidadãos, mesmo com o sacrifício destes, mas garantindo uma Nação e um Estado perenes.

