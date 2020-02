Bala de prata

Uma das questões críticas que se colocam à democracia representativa é como reconquistar a confiança dos eleitores em quem os representa e democraticamente governa.

A crescente falta de confiança dos eleitores nos seus representantes é a mais grave doença da democracia representativa e uma porta de entrada escancarada para os “vírus” iliberais, populistas e autoritários, que têm contaminado a vida política mesmo nas mais velhas e consolidadas sociedades democráticas do planeta.

Este fenómeno tem vindo a ser genuinamente combatido de diversas formas e com diversas estratégias pelos partidos, movimentos e instituições democráticas, mas os resultados obtidos têm deixado muito a desejar. As grandes estratégias e planos, comunicando objetivos apetecíveis e ambiciosos, têm chocado de frente com a perceção de um número crescente de cidadãos de que a transição entre as palavras entusiasmadas e a concretização efetiva é muitas vezes penosa e nem sempre segura.

A constatação desta crescente desconfiança nas palavras, muitas vezes traídas por circunstâncias que escapam a quem as proferiu, recomenda que a comunicação política seja feita cada vez mais com base em resultados e menos em simples anúncios, apresentações ou lançamentos. Contudo, mesmo o caminho dos resultados já vai denotando alguns sinais de corrosão. As apresentações de resultados têm normalmente um toque de adequação às modernas técnicas de comunicação e aos novos canais por onde elas podem e devem também ser feitas. Isto torna a comunicação mais apelativa mas, em simultâneo, mais exposta a críticas, desconstruções e exercícios de má-fé dos inimigos da democracia pluralista e representativa.

O que antes escrevemos justifica muita da chamada astenia democrática, dum certo conformismo triste que vai perpassando por quem, dando o seu melhor pelo serviço público e pelo interesse geral, se sente acantonado num limbo de indiferença, não reconhecimento ou mesmo desconfiança por contágio.

Uma das questões críticas que se colocam à democracia representativa, o tal sistema que, não sendo perfeito, é o melhor que se conhece, é como reconquistar a confiança dos eleitores em quem os representa e democraticamente governa. Dezenas de livros, ensaios e artigos têm sido escritos sobre este tema.

Não há outra bala de prata para vencer a batalha que não seja uma alteração profunda de processos. Os cidadãos têm de ser envolvidos desde o início na conceção e no acompanhamento das medidas e, sempre que possível, devem ser eles a ir comunicando regularmente junto das suas comunidades os avanços conseguidos, robustecendo por dentro o ciclo político de decisão/ação/avaliação transparente que é o ADN da boa democracia.

Uma democracia que se consiga reinventar a si própria, sobrevivendo à avalanche de ataques a que está sujeita, fortalecendo as suas raízes e adaptando as suas respostas aos novos desafios da sociedade global, instantânea, emergente da interação de múltiplas camadas giratórias de processos diversos, que precisam de uma governação transparente e robusta para não perderem o foco no interesse geral, no respeito pela vontade da maioria, pela preservação dos valores humanistas e pelo direito dos povos à liberdade, à dignidade e à procura da felicidade.

Eurodeputado